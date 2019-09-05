«Не могу делать красоту на лице»: Исакова поделилась ленивым настроением

42-летняя актриса призналась, что после отпуска ей трудно заставить себя делать макияж и наряжаться.

Чувству стиля Виктории Исаковой и ее умению выглядеть хорошо в любой ситуации может позавидовать любой. Правда, сама звезда призналась, что иногда и она делает себе поблажки.

К примеру, звездная блондинка рассказала, что ей совсем неохота наносить макияж после отпуска.

«Но, несмотря на уже достаточно активную жизнь после отдыха, я не могу заставить себя наряжаться и делать красоту на лице. Отпуск в этом смысле абсолютно расслабляет», — заметила актриса.

При этом Исакова уже успела построить планы на осень.

«Театральные премьеры, и, возможно, даже целых две. Одна — весной в театре Пушкина, о второй расскажу позже», — отметила Исакова.

Кроме того, в ближайшее время актрису можно увидеть в фильме «Один вдох», где она сыграла фридайвера.