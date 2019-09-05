Стало известно, кто из восьми внуков является любимцем королевы Елизаветы II

У Елизаветы II восемь внуков от четверых детей — это Уильям и Гарри от Чарльза, Питер Филлипс и Зара Тиндал от Анны, Юджин и Беатрис от Эндрю, Луиза и Джеймс от Эдварда. Некоторых Ее Величество любит больше, заверяют инсайдеры.

Свой отдых летом королева предпочитает проводить в шотландской резиденции – замке Балморал. В этом году вдали от городской суеты и лишних глаз стало понятно, кто любимчик Елизаветы II.

Оказывается, монархиня очарована своими младшими внуками Луизой и Джеймсом. Это дети 55-летнего принца Эдварда (младший сын королевы) и его жены, 54-летней Софи, графини Уэссексской.

В очереди на трон 15-летняя Луиза находится на 13-м месте, а 11-летний Джеймс – на ступеньку ближе к короне.

больше по теме Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях Этот факт объяснила двоюродная сестра принца.

Непосредственность и искренность Луизы, а также увлеченность Джеймса произвели большое впечатление на королеву. Девочка вместе с бабушкой ездила верхом, присматривала за племянниками – детьми Уильяма и Кейт Миддлтон, помогая им рисовать и делать фото местных зверюшек. В итоге внуки отдыхали вместе со своей царственной бабушкой в Балморале целых 10 дней, и это позволило Елизавете хотя бы на время забыть о скандале с Эпштейном, а также о непредсказуемом поведении премьер-министра, сообщает сайт Радио «КП» со ссылкой на анонимный источник в The Sun.

В свою очередь Джеймс порадовал бабушку ловкостью ловли лосося в реке Ди. Кстати, рыбалка — спорт, любимый прабабушкой Джеймса, покойной Королевой-матерью. Елизавету восхитило, с каким воодушевлением внук пользовался методом ловли рыбы нахлыстом.

Кроме того, Джеймс, по-видимому, унаследовал кулинарное мастерство своего деда Филиппа. Подросток уверенно подбрасывал гамбургеры во время любимого развлечения королевского семейства на отдыхе – барбекю.

Кстати, Ее Величество давно уже прабабушка. У многих ее внуков появились свои дети. Одним из последних отцом стал принц Гарри. Он женился на актрисе Меган Маркл, сейчас герцог и герцогиня воспитывают сына. Причем они справляются сами, без помощи няни. Это сложно, признается молодой отец. Единственная возможность выспаться — это поездки в командировки, пишет сайт OA.