ЗВЕЗДЫ

Стало известно, кто из восьми внуков является любимцем королевы Елизаветы II

Летний отдых в Шотландии показал, кому отдает предпочтение Ее Величество.

Стало известно, кто из восьми внуков является любимцем королевы Елизаветы II
Источники из королевского окружения рассекретили, кого из восьми внуков Ее Величество любит больше всего ФОТО: Global Look Press

У Елизаветы II восемь внуков от четверых детей — это Уильям и Гарри от Чарльза, Питер Филлипс и Зара Тиндал от Анны, Юджин и Беатрис от Эндрю, Луиза и Джеймс от Эдварда. Некоторых Ее Величество любит больше, заверяют инсайдеры.

Свой отдых летом королева предпочитает проводить в шотландской резиденции – замке Балморал. В этом году вдали от городской суеты и лишних глаз стало понятно, кто любимчик Елизаветы II.

Оказывается, монархиня очарована своими младшими внуками Луизой и Джеймсом. Это дети 55-летнего принца Эдварда (младший сын королевы) и его жены, 54-летней Софи, графини Уэссексской.

В очереди на трон 15-летняя Луиза находится на 13-м месте, а 11-летний Джеймс – на ступеньку ближе к короне.

Непосредственность и искренность Луизы, а также увлеченность Джеймса произвели большое впечатление на королеву. Девочка вместе с бабушкой ездила верхом, присматривала за племянниками – детьми Уильяма и Кейт Миддлтон, помогая им рисовать и делать фото местных зверюшек. В итоге внуки отдыхали вместе со своей царственной бабушкой в Балморале целых 10 дней, и это позволило Елизавете хотя бы на время забыть о скандале с Эпштейном, а также о непредсказуемом поведении премьер-министра, сообщает сайт Радио «КП» со ссылкой на анонимный источник в The Sun.

В свою очередь Джеймс порадовал бабушку ловкостью ловли лосося в реке Ди. Кстати, рыбалка — спорт, любимый прабабушкой Джеймса, покойной Королевой-матерью. Елизавету восхитило, с каким воодушевлением внук пользовался методом ловли рыбы нахлыстом.

Кроме того, Джеймс, по-видимому, унаследовал кулинарное мастерство своего деда Филиппа. Подросток уверенно подбрасывал гамбургеры во время любимого развлечения королевского семейства на отдыхе – барбекю.

Кстати, Ее Величество давно уже прабабушка. У многих ее внуков появились свои дети. Одним из последних отцом стал принц Гарри. Он женился на актрисе Меган Маркл, сейчас герцог и герцогиня воспитывают сына. Причем они справляются сами, без помощи няни. Это сложно, признается молодой отец. Единственная возможность выспаться — это поездки в командировки, пишет сайт OA.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIКейт МиддлтонМеган Маркл

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стало известно, кто из восьми внуков является любимцем королевы Елизаветы II
Интересно?
Поделись с друзьями: