Дженнифер Лопес заявила, что в 50 лет жизнь только начинается

Певица поделилась, что чувствует себя в лучшей форме, чем 20 лет назад.

В недавнем интервью журналу ES Дженнифер Лопес указала, что становится лучше с каждым годом и ощущает себя моложе, чем когда-либо. Обсуждая вопрос женского старения, она посоветовала своим ровесницам не думать о том, что к этому времени все будет кончено.

Правда в том, что все мысли материальны. И с каждым годом надо становиться все лучше и лучше. В ответ на то, что певица имеет хорошую генетику и выглядит «вечно молодой», та ответила, что оценивает свое пятидесятилетие как лучшие годы своей жизни и готова бросить вызов более молодым женщинам в индустрии шоу-бизнеса. По ее мнению, вся молодость в голове.

Американская актриса, певица, модельер, танцовщица и бизнесвумен начала свой путь в 1991 году, когда участвовала в телешоу In Living Color. Свою первую главную роль Лопес получила в 1997 году, снявшись в фильме о певице Селене. За эту роль она удостоилась номинации на «Золотом глобусе».

На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On the 6. Как утверждает Dailymail, Дженнифер Лопес остается самой влиятельной и известной латинской актрисой в США.