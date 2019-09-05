Бородина рассказала, чем занимаются ее дочери дома

10-летняя Маруся и 3-летняя Теона устраивают для мамы и папы концерты.

Подписчики блога Бородиной восхищены тем, как ведущая «Дома-2» воспитывает дочерей. Ведь у каждой из них уже есть свои обязанности по дому. Более того, девчонки стараются во всем помогать звездной маме. Даже за продуктами уже ходят с ней, чтобы знать, что в первую очередь необходимо купить домой.

Тут же Ксения продемонстрировала, что девчонки еще и растут на удивление творческими… И уже устраивают для них с мужем домашние концерты.

«Вот такие дома выступления смотрю», — прокомментировала Бородина домашнее шоу, которое затеяла младшая Теона и вовлекла в него старшую сестру.

Любопытно, что девочки даже придумали специальный инвентарь в виде лент, которые привязали к палке.

больше по теме Бородина объяснила, чем гражданский брак выгоден мужчинам Телеведущая решила порассуждать о плюсах и минусах жизни без штампа с паспорте.

Напомним, ранее Ксения отметила, что не растит из дочек домохозяек и надеется, что получив хорошее образование, они смогут найти интересную им работу.

«Меня также воспитывали мои родители, что их задача дать мне должное образование и беспечное детство, а уже дальше, если есть мозги, этим воспользуются и пойдут в нужном направлении», — отметила звезда экрана.