Катя Лель объяснила, как набирается сил среди рабочей недели

44-летняя певица обожает воду и не упускает возможности поплавать в бассейне.

Исполнительница хита «Мой мармеладный, я не права», 44-летняя певица всегда уделяла большое внимание саморазвитию. Не зря о целительских способностях артистки ходят легенды… Ведь недавно девушке удалось вылечить приятельницу одним лишь прикосновением.

А потому самый частый вопрос подписчиков к Лель, где же она «черпает силы».

Певица же не просто ответила, но и продемонстрировала.

«Абсолютное единение с собой и с этим миром! Как долго я этого ждала! И вам этого желаю, мои прекрасные. В этом ваша сила», — подписала блондинка видео из бассейна.

Любопытно, что на ролике девушка не плавает спортивными стилями, а спокойно ходит по воде. И наслаждается тем, как вода струится по ее рукам.

Напомним, ранее артистка говорила, что любит абсолютно любой спорт. И может при наличии времени даже позаниматься на уличных тренажерах в собственном дворе.