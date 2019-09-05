Куда еще худее: Летучая отправилась на очередной «детокс»

40-летняя блондинка крайне избирательно подходит к тому, чем питается. Да, и порции сокращает день ото дня. Как-то экс-ведущая популярной телепередачи о проверке ресторанов заявила, что может быть сыта и половинкой авокадо.

Но, кажется, сама Елена до сих пор не довольна результатом. Ведь на днях девушка отправилась на очередную очищающую деток-программу в клинику.

Елена уже поделилась с подписчиками, что начинает день со скандинавской ходьбы по лесопарку. А также показала фотографию собственного завтрака. На снимке поклонники увидели два тоненьких кусочка хлеба с соусом из любимого продукта звезды экрана — авокадо.

«Этим буду сыта», — подписала снимок звезда. Фанаты же в очередной раз подивились силе воли девушки. Ведь на разных диетах Летучая провела едва ли не всю жизнь.

Любопытно, что при этом, блондинка и правда выглядит просто потрясающе. И уж точно на 10-15 лет моложе своего возраста, указанного в паспорте.