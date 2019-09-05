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В дом Тейлор Свифт ворвался неизвестный мужчина

Перед входом «вежливый» преступник снял обувь.

В дом Тейлор Свифт ворвался неизвестный мужчина
ФОТО: ImagePressAgency/face to face

Нарушитель проник в особняк знаменитой певицы Тейлор Свифт, расположенный в штате Род-Айленд на пляже. Как выяснилось позже, он перепрыгнул через ограждение, а затем разбил стекло в двери и проник внутрь. Сработала сигнализация, однако охранник не услышал ее из-за сильного океанского ветра. Самой певицы дома в этот момент не было. 

Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили у входа пару оранжевых туфель. Позднее сам нарушитель признался, что его «всегда учили, что при входе нужно снимать обувь, чтобы быть вежливым». 

Вскоре офицеры поймали и самого преступника — он ходил по дому в поисках его владелицы. Задержанный оказался 26-летним жителем Нью-Джерси по имени Джозеф Макьюен. Он убедил полицию, что не собирался причинять никому вреда, а просто хотел пообщаться с певицей. Вскоре мужчину отпустили под залог в $5000. 

Полицейские рассказали, что в последнее время в дом Тейлор Свифт поступало множество звонков от неизвестных. Они связывают это с популярностью ее последнего альбома. 

Напомним, это уже не первый случай преследования певицы. Ранее сталкер по имени Роджер Альварадо дважды врывался в ее дом и впоследствии признал себя виновным.

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звезды шоу-бизнесапреступникТейлор Свифт

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В дом Тейлор Свифт ворвался неизвестный мужчина
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