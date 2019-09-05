ЗВЕЗДЫ

Дуэйн «Скала» Джонсон пожертвовал медовым месяцем ради друга

Знаменитый актер сократил свой отдых после свадьбы, чтобы помочь Кевину Харту после аварии.

Дуэйн «Скала» Джонсон пожертвовал медовым месяцем ради друга
Дуэйн сократил медовый месяц. ФОТО: Shutterstock

В соцсетях появилась запись Джонсона о том, что «большой папа» всегда спешит на помощь к своему «сыну» Кевину, если тот получает ушибы и травмы. Актер резко решил сократить свой медовый месяц. Молодая жена Дуэйна Лорен Хашиан поддержала мужа в этом решении. В Твиттере актера поклонники оставляют свои пожелания для Харта.

47-летний Дуэйн Джонсон вступил в брак со своей возлюбленной Лорен на Гавайях. Звездная пара актера и певицы тайно оформили свой союз спустя двенадцать лет отношений, имея двух совместных дочерей. Так что на счету влюбленной пары медовых месяцев было, как минимум, двенадцать. После того, как Джонс узнал о том, что его друг  Харт получил «серьезные травмы спины» после аварии, он решил быть рядом с Кевином.

Как напоминает  usmagazine.com, автомобиль Кевина Харта перевернулся и приземлился в канаве в Малибу в воскресенье, 1 сентября. Актера отправили в больницу в Лос-Анджелесе и срочно прооперировали. Другу «Скалы» предстоят недели интенсивной терапии.

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Дуэйн «Скала» ДжонсонДуэйн Джонсон и Лорен ХашьянКевин Харт

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Дуэйн «Скала» Джонсон пожертвовал медовым месяцем ради друга
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