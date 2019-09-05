Дуэйн «Скала» Джонсон пожертвовал медовым месяцем ради друга

В соцсетях появилась запись Джонсона о том, что «большой папа» всегда спешит на помощь к своему «сыну» Кевину, если тот получает ушибы и травмы. Актер резко решил сократить свой медовый месяц. Молодая жена Дуэйна Лорен Хашиан поддержала мужа в этом решении. В Твиттере актера поклонники оставляют свои пожелания для Харта.

47-летний Дуэйн Джонсон вступил в брак со своей возлюбленной Лорен на Гавайях. Звездная пара актера и певицы тайно оформили свой союз спустя двенадцать лет отношений, имея двух совместных дочерей. Так что на счету влюбленной пары медовых месяцев было, как минимум, двенадцать. После того, как Джонс узнал о том, что его друг Харт получил «серьезные травмы спины» после аварии, он решил быть рядом с Кевином.

Как напоминает usmagazine.com, автомобиль Кевина Харта перевернулся и приземлился в канаве в Малибу в воскресенье, 1 сентября. Актера отправили в больницу в Лос-Анджелесе и срочно прооперировали. Другу «Скалы» предстоят недели интенсивной терапии.