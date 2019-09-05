ЗВЕЗДЫ

Нонна Гришаева призналась, что любит устраивать сюрпризы мужу

Актриса отмечает кружевную свадьбу, и на это событие у нее особые планы.

Нонна Гришаева призналась, что любит устраивать сюрпризы мужу
Нонна Гришаева отмечает кружевную свадьбу ФОТО: https://www.instagram.com/grishaevanonna/

Нонна Гришаева успевает все: она успешно совмещает роль мамы и преподавателя, отличной жены и худрука театра. Несмотря на то, что в сутках всего 24 часа, актриса ухитряется проводить сына в школу, дочь на работу, приготовить коронную «икру из синеньких» и сделать мужу романтический сюрприз.

«Мы всегда празднуем годовщину свадьбы. Любим делать другу другу трогательные подарки по поводу и без. Чтобы чувства не угасали, нужно их поддерживать», — цитирует Гришаеву StarHit.

На сюрпризы и проявление любви в семье не скупятся. Супруги ездят отдыхать вдвоем, посвящают друг другу стихи, а однажды Александр Нестеров выложил под окнами супруги надпись: «С днем рождения, любимая!».

Были в отношениях и кризисы. Сложное время пришлось на седьмой год брака, но пара смогла все преодолеть.

«Мы оба сглаживаем острые углы, идем на уступки. Любовь — это костер, в который надо постоянно подбрасывать дрова», — рассуждает актриса.

Поклонники отмечают, что Гришаева стала меньше сниматься – это потому, что не предлагают достойных ролей. Зато есть чем похвастаться в театральной сфере: совсем недавно спектакль «Чайка» вошел в лонг-лист премии «Звезда театрала».

Многие удивляются, как в таком ритме можно сохранять красоту и свежий вид. На эти цели у Гришаевой есть свой секрет: до 45 лет никаких диет, а вот после рубежа она стала стараться не есть после 18 вечера. Из рациона также пропали жареные блюда и мучное.

«О пластике не может быть речи, все и так пока прекрасно. А вот уколы красоты, мезотерапия лица, массажи – это есть», – говорит Нонна.

Как и у всех, у актрисы есть заветная мечта – оказаться дома в Одессе, где живут родственники и друзья.

Въезд на Украину ей закрыли еще три года назад, и пока решение не было пересмотрено. Из-за ограничения актриса не смогла попасть на родину в свой день рождения и очень расстроилась из-за данного факта, пишет сайт argumenti.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бьюти-секретыНонна Гришаева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нонна Гришаева призналась, что любит устраивать сюрпризы мужу
Интересно?
Поделись с друзьями: