Нонна Гришаева призналась, что любит устраивать сюрпризы мужу

Актриса отмечает кружевную свадьбу, и на это событие у нее особые планы.

Нонна Гришаева успевает все: она успешно совмещает роль мамы и преподавателя, отличной жены и худрука театра. Несмотря на то, что в сутках всего 24 часа, актриса ухитряется проводить сына в школу, дочь на работу, приготовить коронную «икру из синеньких» и сделать мужу романтический сюрприз.

«Мы всегда празднуем годовщину свадьбы. Любим делать другу другу трогательные подарки по поводу и без. Чтобы чувства не угасали, нужно их поддерживать», — цитирует Гришаеву StarHit.

На сюрпризы и проявление любви в семье не скупятся. Супруги ездят отдыхать вдвоем, посвящают друг другу стихи, а однажды Александр Нестеров выложил под окнами супруги надпись: «С днем рождения, любимая!».

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Были в отношениях и кризисы. Сложное время пришлось на седьмой год брака, но пара смогла все преодолеть.

«Мы оба сглаживаем острые углы, идем на уступки. Любовь — это костер, в который надо постоянно подбрасывать дрова», — рассуждает актриса.

Поклонники отмечают, что Гришаева стала меньше сниматься – это потому, что не предлагают достойных ролей. Зато есть чем похвастаться в театральной сфере: совсем недавно спектакль «Чайка» вошел в лонг-лист премии «Звезда театрала».

Многие удивляются, как в таком ритме можно сохранять красоту и свежий вид. На эти цели у Гришаевой есть свой секрет: до 45 лет никаких диет, а вот после рубежа она стала стараться не есть после 18 вечера. Из рациона также пропали жареные блюда и мучное.

«О пластике не может быть речи, все и так пока прекрасно. А вот уколы красоты, мезотерапия лица, массажи – это есть», – говорит Нонна.

Как и у всех, у актрисы есть заветная мечта – оказаться дома в Одессе, где живут родственники и друзья.

Въезд на Украину ей закрыли еще три года назад, и пока решение не было пересмотрено. Из-за ограничения актриса не смогла попасть на родину в свой день рождения и очень расстроилась из-за данного факта, пишет сайт argumenti.ru.