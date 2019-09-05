Киркоров выпустил забавный клип на песню «Лунный гость»

Филипп Киркоров, который в последнее время делает в своем творчестве большую ставку на юмор, вновь повторил этот «трюк» с клипом на песню «Лунный гость». Забавный ролик, опубликованный утром 5 сентября на YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA, за 8 часов собрал уже 170 тысяч просмотров.

Клип «Лунный гость» помимо отличной музыки и текста радует зрителя интересным сюжетом. Киркоров там показывает себя в сценическом образе, а также приподнимает завесу над своей «тайной жизнью» — жизнью, в которой звезда надевает неброскую черную одежду и вместе с вооруженными подельниками грабит музей. Когда им удалось уйти от погони, Филипп, вновь напяливший яркий дождевик и кепку с короной, не захотел уходить в подполье с остальными, ведь он — Киркоров и его никто не заподозрит.

В конце «скорая» забирает «короля» российской попсы и увозит в медучреждение, где «и тебя вылечат, и меня вылечат». Но это явно не конец, ведь огромный синий бриллиант, украденный из музея, лежит у звезды в кармане.

больше по теме Бедрос Киркоров обвинил болгарские власти в разжигании антироссийских настроений По словам артиста, он всегда боролся против фашизма и будет продолжать это делать.

Напомним, ранее такие веселые и яркие клипы приносили певцу большой успех. Это и «Цвет настроения синий» (58 миллионов просмотров), и «Цвет настроения черный» (128 миллионов просмотров) в дуэте с Егором Кридом, и записанная совместно с Николаем Басковым «Ibiza» (24 миллиона просмотров), и относительно свежее «Стеснение пропало» (9,4 миллиона).