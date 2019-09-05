ЗВЕЗДЫ

Снова вместе: Глюк’оZа вышла в свет с мужем после слухов о разводе

Супружескую пару заметили на дне рождения композитора Дениса Ковальского.

Снова вместе: Глюк’оZа вышла в свет с мужем после слухов о разводе
https://www.instagram.com/glukozamusic/

Все лето поклонники обсуждали, что вслед за Ксенией Собчак от мужа ушла еще одна знаменитая блондинка. Глюк’оZа перестала выкладывать совместные снимки с супругом-бизнесменом, а после несколько раз выходила в свет без обручального кольца.

Когда же слухи достигли своего апогея, Наталья и Александр даже сняли смешной ролик о разводе. Мол, вот-вот приступят к дележу имущества… И в первую очередь, поделят поровну собак. Вроде шутка, а «отпечаток» остался.

На днях же супруги доказали, что и не думают расставаться. Пара появилась вместе на дне рождении Дениса Ковальского. Они все время смеялись, улыбались, а после муж закружил Наталью в танце под песни Димы Билана.

Напомним, что Наталья и Александр поженились в 2006 году. А позже певица призналась, что все лучшие события ее жизни связаны с замужеством. Ведь именно он подарил ей двух дочерей 12-летнюю Лиду и восьмилетнюю Веру, а также научил, что «главное, это семья», а остальное второстепенно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЧистяковГлюк'оZаДенис КовальскийНаталья Ионова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Снова вместе: Глюк’оZа вышла в свет с мужем после слухов о разводе
Интересно?
Поделись с друзьями: