Снова вместе: Глюк’оZа вышла в свет с мужем после слухов о разводе

Все лето поклонники обсуждали, что вслед за Ксенией Собчак от мужа ушла еще одна знаменитая блондинка. Глюк’оZа перестала выкладывать совместные снимки с супругом-бизнесменом, а после несколько раз выходила в свет без обручального кольца.

Когда же слухи достигли своего апогея, Наталья и Александр даже сняли смешной ролик о разводе. Мол, вот-вот приступят к дележу имущества… И в первую очередь, поделят поровну собак. Вроде шутка, а «отпечаток» остался.

На днях же супруги доказали, что и не думают расставаться. Пара появилась вместе на дне рождении Дениса Ковальского. Они все время смеялись, улыбались, а после муж закружил Наталью в танце под песни Димы Билана.

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Напомним, что Наталья и Александр поженились в 2006 году. А позже певица призналась, что все лучшие события ее жизни связаны с замужеством. Ведь именно он подарил ей двух дочерей 12-летнюю Лиду и восьмилетнюю Веру, а также научил, что «главное, это семья», а остальное второстепенно.