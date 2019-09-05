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69-летняя Бабкина вышла в свет со своим молодым возлюбленным

Актриса посетила премьеру фильма «Одесса» в Москве.

69-летняя Бабкина вышла в свет со своим молодым возлюбленным
Надежда Бабкина. фото: globallookpress.com

Надежда Бабкина в сентябре проводила внуков в школу. Дети ее сына растут не по дням, а по часам. Георгию уж девять лет, а Вере шесть. И лишь малышка Марфа ходит в садик, так как ей четыре года. Сама артистка со своим первым мужем, как известно, давно развелась. Она не первый год  строит отношения с новым возлюбленным Евгением Гором, но официально в брак они пока не вступили. Разница в возрасте в 30 лет не мешает им быть счастливыми.

После отпуска, который певица и ее избранник провели на Кипре, они загоревшие и счастливые вернулись в Москву. Более того, на днях влюбленны вышли в свет. Бабкина посетила премьеру фильма Валерия Тодоровского «Одесса». Артистка была облачена в в классический черный костюм, который она решила разбавить срой блузкой и аксессуарами в виде бус, брошки и браслетов. Ее возлюбленный тоже предпочел костюм, к которому добавил футболку с принтом.

На ковровой дорожке Бабкина и Гор выглядели счастливыми. Они не отходили друг от друга и постоянно улыбались. «Вчера побывали на премьере нового фильма „Одесса“ Валерия Тодоровского», — сообщила певица подписчикам и поделилась фото с мероприятия.

Поклонники пришли в восторг от снимков. «Надежда Георгиевна, какая же вы красавица, солнечная, позитивная и женственная», «Счастливая пара, любви, радости и творческих успехов», «Красавица какая! Любим, уважаем, обожаем!», «Такие оба красивые и счастливые», «Приятно смотреть, ни какой показухи», «С такой женщиной рядом может быть только сильный мужчина!», — прокомментировали пост подписчики.

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69-летняя Бабкина вышла в свет со своим молодым возлюбленным
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