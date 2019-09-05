Брэд Питт полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков

Причиной развода самой привлекательной пары Голливуда послужила алкогольная зависимость отца семейства. Однако, актер никогда ранее официально не подтверждал эту информацию. Только сейчас Брэд Питт рассказал о своем «путешествии к трезвости» в интервью The New York Times.

По словам писателя Кайла Бьюкенена, актер, который ныне «стремится» к здоровому образу жизни, провел 18 месяцев в группе анонимных алкоголиков после того, как бывшая жена Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году. Питт поделился, что он взял себя в руки настолько, что отменил все свои «питьевые привилегии» на различного рода светских мероприятиях. Брэд ничего не скрывал, находясь среди людей с такими же проблемами.

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Он советует всем, кто имеет проблемы с зависимостями, посещать подобные группы. Именно там, по его мнению, он нашел безопасное пространство, где его не осуждали. Он сам и по своей воле дал себе свободу разоблачить уродливые стороны своего поведения. В этом и была самая главная ценность для актера.

Брэд Питт также вспомнил все свои мрачные моменты, связанные с алкоголем, когда снимался в новом фильме Ad Astra. Как цитирует Harpersbazaar , актер признался, что все люди испытывают боль, горе и потерю, но скрывают это, хотя все остается внутри. Актер предлагает не закрываться и открыть все эти коробки, тем более среди людей со схожими проблемами.