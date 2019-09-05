ЗВЕЗДЫ

Брэд Питт полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков

Актер тяжело переживал расставание с Анжелиной Джоли.

Брэд Питт полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков
Бред Питт. ФОТО:ANTHONY HARVEYGETTY IMAGES

Причиной развода самой привлекательной пары Голливуда послужила алкогольная зависимость отца семейства. Однако, актер никогда ранее официально не подтверждал эту информацию. Только сейчас Брэд  Питт рассказал о своем «путешествии к трезвости» в интервью The New York Times.

По словам писателя Кайла Бьюкенена, актер, который ныне «стремится» к здоровому образу жизни, провел 18 месяцев  в группе анонимных алкоголиков после того, как бывшая жена Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году. Питт поделился, что он взял себя в руки настолько, что отменил все свои «питьевые привилегии» на различного рода светских мероприятиях. Брэд ничего не скрывал, находясь среди людей с такими же проблемами.

Он советует всем, кто имеет проблемы с зависимостями, посещать подобные группы. Именно там, по его мнению, он нашел безопасное пространство, где его не осуждали. Он сам и по своей воле дал себе свободу разоблачить уродливые стороны своего поведения. В этом и была самая главная ценность для актера.

Брэд Питт также вспомнил все свои мрачные моменты, связанные с алкоголем, когда снимался в новом  фильме Ad Astra. Как цитирует Harpersbazaar , актер признался, что все люди испытывают боль, горе и потерю, но скрывают это, хотя все остается внутри. Актер предлагает не закрываться и открыть все эти коробки, тем более среди людей со схожими проблемами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бред ПиттБред Питт и Анжелина Джолиголливудские актеры

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брэд Питт полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков
Интересно?
Поделись с друзьями: