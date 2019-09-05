Алла Пугачева рассказала, как реагирует на нападки в соцсетях

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой в Instagram появилась архивная запись ее интервью, которое она давала актеру Олегу Меньшикову. Во время разговора он поинтересовался, как звезда относится к нападкам в свой адрес. Не секрет, что звезду часто обсуждают и осуждают.

«Я очень редко выкладываю посты в Instagram. В «Фейсбук» и «Твиттер» вообще не захожу. Instagram мне нужен только для правды жизни. Ну вот если что-то такое, то тапочки мои скажут: «Ребята, успокойтесь», — заявила певица в интервью Олегу Меньшикову. Отрывок из него появился в фанатском аккаунте звезды.

Отметим, что последний громкий случай, когда Примадонна подверглась травле, произошел несколько месяцев назад. Тогда звезда вместе с мужем и детьми отправлялась с Рижского вокзала столицы на отдых в Юрмалу. При этом вместе с водителем она проехалась на автомобиле прямо по перрону.

После этого случая на звезду набросились с критикой. Многие посчитали, что она вполне могла «своим ходом» дойти до вагона. Кстати, сама Примадонна в той ситуации не стала в соцсетях комментировать скандальный инцидент. Никак не отреагировал на происшествие и ее супруг Максим Галкин, который очень активен в соцсетях.