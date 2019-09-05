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Уилл Поултер из «Хроник Нарнии» снимется во «Властелине колец»

Молодого британского актера пригласили сыграть в сериале одну из главных ролей.

Уилл Поултер из «Хроник Нарнии» снимется во «Властелине колец»
Уилл Поултер снимется во "Властелине колец". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Amazon в ближайшее время начнет снимать сериал «Властелин колец» и, кажется, зрители наконец-то узнали имя исполнителя одной из главных ролей. Как стало известно, роль в сериале получил 26-летний британец Уилл Поултер, который запомнился любителям фэнтези еще благодаря роли Юстаса в фильме «Хроники Нарнии: покоритель Зари».

Как пишет издание Variety, какую именно роль сыграет Поултер в новой версии трилогии Д.Р.Р. Толкиена, пока неизвестно, Amazon держит эту информацию в секрете. Агенты самого Поултера тоже отказываются комментировать его участие в проекте.

В последнее время у молодого актера белая полоса в карьере. Без работы Уилл не сидит — благодаря яркой внешности его приглашают во многие успешные проекты. Например, такие, как «Черное зеркало», «Бегущий в лабиринте», «Брандашмыг» и другие.

Теперь к списку добавится и «Властелин колец». «Добро пожаловать в Средиземье!» — пишут фанаты в комментариях на странице Поултера в Instagram.

В "Хрониках Нарнии" Уилл сыграл роль Юстаса - откратительного поначалу родственника семьи Пэвенси. Кадр из фильма "Хроники Нарнии: покоритель Зари"
В «Хрониках Нарнии» Уилл сыграл роль Юстаса — отвратительного поначалу родственника семьи Пэвенси. Кадр из фильма «Хроники Нарнии: покоритель Зари»
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Уилл Поултер

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Уилл Поултер из «Хроник Нарнии» снимется во «Властелине колец»
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