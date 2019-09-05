Муж Ирены Понарошку признался, что больше не верит в любовь

Супруг Ирены Понарошку Александр Глухов, более известный как DJ List опубликовал на своей странице в Instagram пост с такими словами: «Что происходит с нашей страной?! Моя жена объявила о разводе!!!!!! Это после всего?!!!» За этим следовало признание в том, что музыкант разочаровался в женщинах.

Свой эмоциональный пост диджей сопроводил фотографией супруги, сделанной в период беременности. «Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Этот век прогнил», — добавил он в своем сообщении.

Спустя некоторое время Глухов удалил свой пост и заменил его другим. В нем он объясняет причины своего поступка: «Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь! Больше не верю». Впрочем, уже вскоре Александр удалил и это сообщение.

DJ List известен как активный сторонник вегетарианства и последователь кришнаизма. С известной телеведущей он состоит в браке уже почти 9 лет. У пары есть двое детей, Серафим и Теодор.

Сама Ирена Понарошку никак не прокомментировала заявление мужа. Судя по социальным сетям, в последнее время ни о каких семейных проблемах пара не заявляла.