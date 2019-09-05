Больше не блондинка: Бритни Спирс сменила цвет волос

Бритни Спирс радикально поменяла цвет волос. Из платиновой блондинки певица превратилась в темноволосую красавицу и показала свое преображение поклонникам.

В блоге звезды американской поп-музыки в Instagram появилось несколько селфи, которые Бритни сделала у себя дома. На снимках она демонстрирует забавную мимику, глядя в камеру смартфона.

«Лицо то же самое, платье тоже, а волосы – новые!» – написала Спирс.

Она отметила, что на кардинальную смену имиджа ее вдохновила сестра Линн, по совету которой она и отправилась к стилисту. Одним из первых публикацию прокомментировал бойфренд певицы Сэм Асгари. Танцор заявил, что Бритни остается красоткой независимо от оттенка шевелюры.

Напомним, недавно Спирс, у которой регулярно случаются нервные срывы, прошла курс лечения в психиатрической клинике, сообщал портал Teleprogramma.pro. Когда 37-летняя артистка вышла из реабилитационного центра, ее отец Джейми решил расширить права опеки над дочерью, переданные ему судом из-за нестабильного состояния ее психики.