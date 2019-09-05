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Гарри посоветовали дружить с прессой, как это делала его мать

В течение многих лет принц Гарри был самым любимым членом королевской семьи. Но теперь многие считают, что ему не хватает мудрости и выдержки, которыми обладала его мать.

Гарри посоветовали дружить с прессой, как это делала его мать

В Сети все больше обсуждают агрессивный настрой принца Гарри против прессы. Мнение британцев разделилось на два лагеря: одни считают, что у герцога непримиримый характер, другие требуют прекратить давление на молодого отца. Также общество недовольно тем, как Гарри ограничил выход фотографий Арчи с момента рождения сына и не поделится его фото из Южной Африки.

Британские СМИ пишут о том, что Гарри не справился с критикой, считая каждого второго в своем окружении врагом.  Именно из-за этого страдает и его жена Меган. Любовь к американской актрисе постепенно остывает. Герцогу Сассекскому советуют следовать мантре своей матери Дианы — держать своих врагов рядом. Ее способ борьбы с «врагом» состоял в том, чтобы пригласить их в дом, льстить гостям и делать их своими сторонниками.

Диана была одной из самых опытных женщин в мире СМИ, и она знала, что никто не сможет устоять перед ее приглашением. По словам The Sun, Гарри надо вспомнить мать и учиться у Уильяма, который также подвергался критике, но никогда не позволял себе резкостей в адрес прессы. В отличие от более эмоционального Гарри, который то и дело встает на защиту жены.

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герцогиня СассекскаяМеган Маркл и принц ГарриПринцесса Диана

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Гарри посоветовали дружить с прессой, как это делала его мать
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