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Мария Погребняк не может жить без мужа больше двух недель

По словам модели, она не верит, что разлука укрепляет отношения.

Мария Погребняк не может жить без мужа больше двух недель
Погребняк страдает от расставания с мужем/globallookpress.com

Модель Мария Погребняк в Instagram порассуждала о разлуке с любимым человеком и как это сказывается на отношениях. По ее словам, она не верит тем, кто говорит, что расставания укрепляют отношения.

«Я категорически не согласна с этим высказыванием! Долгая разлука разрушает отношения! Каждый начинает жить своей жизнью, ты привыкаешь быть один, меняется круг знакомых, появляются новые интересы! В конце концов, вы отвыкаете друг от друга!» — заявила Мария Погребняк.

Также она сказала, что не верит в такое понятие, как любовь на расстоянии. Она может быть только в период влюбленности. Сама модель не допускает долгих разлук с супругом. Без мужа она не может жить больше двух недель. Причем, как она считает, даже это многовато.

Напомним, что супругом модели является футболист клуба «Урал» нападающий Павел Погребняк. Он часто уезжает от жены на сборы и выездные матчи. От брака с футболистом у Марии Погребняк трое сыновей.

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Мария ПогребнякПавел ПогребнякФК "Урал"

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Мария Погребняк не может жить без мужа больше двух недель
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