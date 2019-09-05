После расставания с Джоли Питта спасли «анонимные алкоголики»

Отношения одной из самых красивых пар Голливуда — Анджелины Джоли и Брэда Питта — в свое время разрушила его тяга к алкоголю. И тем не менее, как признался актер, он смог взять себя в руки, побороть вредную привычку и вернуться к нормальной жизни.

В интервью газете The New York Times Брэд рассказал, что с алкоголизмом боролся как и многие обычные люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу — ходил на собрания анонимных алкоголиков и общался там с людьми, столкнувшимися с той же бедой, что и он.

Это длилось около полутора лет. По словам Питта, на встречах он и другие люди честно говорили о своих проблемах, не стеснялись признаваться в вещах, от которых раньше упорно отмахивались.

«Мы все попали в безопасное место», — вспоминает актер. И это правда, ведь ни один таблоид в то время не узнал о его походах на собрания, а значит люди там собирались действительно хорошие, не способные «продать» его историю СМИ.

Мы не знаем, наладится ли в ближайшее время личная жизнь Брэда Питта, но вот с карьерой у него точно всё в порядке — фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», в котором экс-алкоголик снялся вместе в Леонардо Ди Каприо, может принести ему заслуженный «Оскар».