Машкова рассказала, как на время ей удалось стать популярней отца

Забавный случай произошел 14 лет назад во время съемок сериала «Не родись красивой».

Актриса Мария Машкова отметилась в своем Instagram забавной историей про знаменитого отца Владимира Машкова. Прошло 14 лет с тех пор, как по телевидению был показан сериал «Не родись красивой». И именно там Мария получила свою первую порцию славы, исполнив роль Маши Тропинкиной.

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Одновременно шли съемки другого многосерийного фильма «Ликвидация» с участием Владимира Машкова. Поклонники актрисы видели, как она периодически общается со своим отцом. В один из дней две девочки подошли к нему и попросились сфотографироваться. Машков не отказал, попутно услышал такой диалог:

— Блин! А кто это? -Ты что дура, что ли? Это папа Маши Тропинкиной!

О казусе сразу же прознали коллеги популярного артиста и долго потом шутили над ним, называя Машкова съемочной площадке исключительно Владимиром Тропинкиным.