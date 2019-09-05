ЗВЕЗДЫ

Машкова рассказала, как на время ей удалось стать популярней отца

Забавный случай произошел 14 лет назад во время съемок сериала «Не родись красивой».

Машкова рассказала, как на время ей удалось стать популярней отца
Мария Машкова/globallookpress.com

Актриса Мария Машкова отметилась в своем Instagram забавной историей про знаменитого отца Владимира Машкова. Прошло 14 лет с тех пор, как по телевидению был показан сериал «Не родись красивой». И именно там Мария получила свою первую порцию славы, исполнив роль Маши Тропинкиной.

Одновременно шли съемки другого многосерийного фильма «Ликвидация» с участием Владимира Машкова. Поклонники актрисы видели, как она периодически общается со своим отцом. В один из дней две девочки подошли к нему и попросились сфотографироваться. Машков не отказал, попутно услышал такой диалог:

— Блин! А кто это?

-Ты что дура, что ли? Это папа Маши Тропинкиной!

О казусе сразу же прознали коллеги популярного артиста и долго потом шутили над ним, называя Машкова съемочной площадке исключительно Владимиром Тропинкиным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Не родись красивой»Владимир МашковМария Машковасериал "Не родись красивой"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Машкова рассказала, как на время ей удалось стать популярней отца
Интересно?
Поделись с друзьями: