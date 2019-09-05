ЗВЕЗДЫ

Скарлетт Йоханссон вступилась за Вуди Аллена

Актриса призналась, что верит в невиновность режиссера

Скарлетт Йоханссон вступилась за Вуди Аллена
Фото: Globallookpress

С того момента, как в Голливуде набрало популярность движение MeToo, многие деятели кинематографа попали в опалу. Исключением не стал и легендарный Вуди Аллен. Волна негодования обрушилась на знаменитого постановщика после того, как его приемная дочь Дилан Фэрроу написала статью для одного популярного издания. В ней она рассказала ужасные подробности о том, что Аллен якобы подверг ее сексуальному насилию, когда она была ребенком. 

После выхода статьи многие звезды кино публично отказались работать с режиссером. Среди них оказались, например, Колин Ферт, Марийон Котийяр и Эллен Пейдж. Скарлетт Йохансон, которая играла в фильме Аллена «Вики. Кристина. Барселона» , ставала одной из немногих, кто не поверил в рассказ Фэрроу. 

«Я постоянно встречаюсь с Вуди, и мы много разговаривали об этом. Мы откровенны друг с другом. Он настаивает на своей невиновности, и я верю ему», — заявила актриса в интервью журналу Hollywood Reporter. 

Еще в прошлом году Йоханссон заметили за ужином с Алленом. Тогда ее также подвергли критике за то, что она продолжает общение с опальным режиссером. 

«Сейчас трудные времени, люди на взводе, и это объяснимо», — заявила актриса журналистам. 

Йоханссон не единственная, кто поддержал Аллена в трудной для него ситуации. В прошлом году Алек Болдуин назвал историю с режиссером «несправедливой и печальной». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вуди АлленГолливуддвижение MeTooСкарлетт Йоханссон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Скарлетт Йоханссон вступилась за Вуди Аллена
Интересно?
Поделись с друзьями: