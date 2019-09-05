Скарлетт Йоханссон вступилась за Вуди Аллена

С того момента, как в Голливуде набрало популярность движение MeToo, многие деятели кинематографа попали в опалу. Исключением не стал и легендарный Вуди Аллен. Волна негодования обрушилась на знаменитого постановщика после того, как его приемная дочь Дилан Фэрроу написала статью для одного популярного издания. В ней она рассказала ужасные подробности о том, что Аллен якобы подверг ее сексуальному насилию, когда она была ребенком.

После выхода статьи многие звезды кино публично отказались работать с режиссером. Среди них оказались, например, Колин Ферт, Марийон Котийяр и Эллен Пейдж. Скарлетт Йохансон, которая играла в фильме Аллена «Вики. Кристина. Барселона» , ставала одной из немногих, кто не поверил в рассказ Фэрроу.

«Я постоянно встречаюсь с Вуди, и мы много разговаривали об этом. Мы откровенны друг с другом. Он настаивает на своей невиновности, и я верю ему», — заявила актриса в интервью журналу Hollywood Reporter.

Еще в прошлом году Йоханссон заметили за ужином с Алленом. Тогда ее также подвергли критике за то, что она продолжает общение с опальным режиссером.

«Сейчас трудные времени, люди на взводе, и это объяснимо», — заявила актриса журналистам.

Йоханссон не единственная, кто поддержал Аллена в трудной для него ситуации. В прошлом году Алек Болдуин назвал историю с режиссером «несправедливой и печальной».