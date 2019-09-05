«Ни стыда, ни совести»: Марина Федункив показала стройные ноги

В конце августа звезда Comedy Woman отметила 48-й день рождения.

Кто бы подумал, что 27 августа Марина Федункив отметила свой 48-й день рождения. Очередную дату звезда Comedy Woman встретила подготовленной — в начале года артистка похудела. А накануне нового телевизионного сезона артистка смело анонсировала выход очередного выпуска женского юмористического шоу.

На своей странице в Instagram она поделилась снимком, сделанным как раз во время записи программы. Артистка вышагивает в длинном блестящем красном платье с глубоким разрезом. Не заметить стройные ноги невозможно.

«Не замечаю никого на своём пути, спешу на премьеру нового сезона… ни стыда, ни совести», — пишет звезда под провокационным снимком.

Звездные коллеги не преминули прокомментировать увиденное. Так, коллега Марины по шоу Екатерина Варнава назвала Федункив «королевой», а Сергей Пенкин восхитился: «Какая леди!».

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Не менее красноречивы были обычные поклонники артистки.

«Ноги — деланные! Грудь — накачанная!!! Ресницы — нарощенные!!! Так… про что я? Женюсь!!!» — заявляет подписчик.