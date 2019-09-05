«Что с носом?»: поклонники Виторгана заподозрили, что его жена сделала пластику

Молодой отец Эммануил Виторган решил порадовать своих фолловеров в Instagram очаровательным снимком любимой жены Ирины Млодик. На фото его супруга — сама элегантность: белая шляпа, перчатки и жемчужные украшения. 79-летний актер явно гордится 57-летней женой.

«Муза! Любимая женщина! Любимая мама!», «Королева», «Очень красивая женщина, Вы, Ирина», «Элегантность и аристократизм», «Шикарная», — оценили фото подписчики.

Однако внимание поклонников было нацелено не только на роскошный образ жены актера. Пристально изучив лицо Млодик, они пришли к выводу, что она сделала пластику.

«А что с носом, Вы его переделывали?», «Безумно много фотошопа!», «Это не Вы!», — отметились хейтеры.

Напомним, актер совсем недавно стал папой в четвертый раз. Дочь Клару Ирине и Эммануилу родила суррогатная мама, получив от звездной семьи вознаграждение в размере 2 млн рублей.

У Виторгана есть еще две дочери: полуторагодовалая Этель от Млодик, а также взрослая дочь Ксения от первой жены Тамары Румянцевой. А также сын Эммануил Виторган, бывший супруг Ксении Собчак.