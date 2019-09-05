В Сети появился очаровательный коллаж с младшей дочерью Пугачевой

Фанатская страничка Лизы Галкиной пополнилась фотоколлажем Лизы Галкиной. На нем младшая дочь Примадонны представлена в трех разных образах.

больше по теме Лиза и Гарри Галкины подарили стоматологу корзину яблок Некоторые пользователи Интернета приняли врача за суррогатную мать детей.

В одном кадре девочка совсем маленькая, не больше года, но уже с интересом изучает книгу. На двух других Лиза уже подросла. И на каждом снимке мы видим задорную и позитивную малышку.

Ранее мы писали, что дети Галкина подарили своему стоматологу корзину с фруктами. 5-летние малыши совсем не боятся посещать зубного врача, встречая его белозубой улыбкой.

Любопытно, что пользователи Сети, обсуждая эту новость, заметили определенную схожесть во внешности детей и врача.

Напомним, Алла Борисовна не скрывает, что детей выносила суррогатная мать, но появились они из ее яйцеклетки, замороженной ранее. Лиза и Гарри на 100% являются биологическими наследниками Максима Галкина и Аллы Пугачевой.