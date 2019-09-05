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Нагиева защищают от нечести цепочки, а Хилькевич – «шаркунок»

Знаменитости рассказали о своих оберегах и амулетах.

Нагиева защищают от нечести цепочки, а Хилькевич – «шаркунок»
Дмитрий Нагиев. ФОТО: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBAL LOOK PRESS

Мода на различные амулеты и обереги среди звезд продолжает набирать обороты. Каждому суеверному хочется защититься от сглаза или порчи чем-то надежным и действенным.

Например, пару лет назад Киркоров подарил своей бывшей жене Алле Пугачевой очень красивую мандалу за девять тысяч евро, призванную приносить в дом гармонию и беречь здоровье его обитателей. А вот Дмитрия Нагиева от всего негативного оберегают его цепочки и браслеты. По словам артиста, все это вещи копеечные, но он верит, что они выручают его.

Певица Анна Плетнева, любительница диковинных вещиц, не нашла подходящего для себя оберега, потому занялась его дизайном сама, а потом отдала ювелирам. Необычной вещицей стал ободок с огромным пауком, звезда верит, что он приносит ей удачу на выступлениях и съемках.

Кстати, Анну Хилькевич оберегает не новомодная штучка, а вещь, проверенная веками. Это «шаркунок» — маленькая коробочка из бересты на красной шерстяной нитке, внутри которой находятся высушенные яблочные косточки. Подобные «погремушки» появились еще в Древней Руси. По словам актрисы, чтобы талисман начал «работать», его нужно потрясти, пишет кр.ru.

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Нагиева защищают от нечести цепочки, а Хилькевич – «шаркунок»
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