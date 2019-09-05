ЗВЕЗДЫ

Утро в стиле натюрель: Виктория Дайнеко показала лицо без макияжа

Певица очаровательна в любом образе и не стесняется выглядеть, как обычная девушка.

Утро в стиле натюрель: Виктория Дайнеко показала лицо без макияжа
Виктория Дайнеко. Фото: Global look press

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко хоть и слывет признанной красавицей, не стесняется быть такой, как все, с легкостью снимая с себя маску звезды. Вот и на этот раз преданных фолловеров в Instagram она порадовала утренним фото без макияжа.

На снимке девушка лежит на кровати в обычном домашнем топе и с распущенными волосами. Не яркая, но со своей прелестью. Подпись к фото говорит само за себя: «Self love». В переводе на русский: «Люби себя». А ведь она права, если любишь себя по-настоящему, то нравишься себе любая: с макияжем и без, нарядная и не очень.

«Никак не мог начаться вечер. Она сияла, словно день», «Обворожительная», «Такая домашняя и милая девочка», «Красивая, я тоже за натуральность», — прокомментировали снимок ее поклонники.

Напомним, ранее мы писали, как Дайнеко вышла на сцену в разных туфлях. Певица обнаружила свою оплошность за несколько минут до выступления, но решила ничего не менять.

«Кто сказал, что туфли должны быть одинаковыми?», – сказала она.

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Без макияжаВика ДайнекоВиктория ДайнекоНовые фото Дайнеко

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Утро в стиле натюрель: Виктория Дайнеко показала лицо без макияжа
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