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Вадим Андреев выбрал для себя деревенский образ жизни

Звезда телесериалов старается как можно реже быть в Москве.

Вадим Андреев выбрал для себя деревенский образ жизни
Вадим Андреев ездит в Москву только по работе. Фото: Komsomolskaya Pravda.

61-летний актер Вадим Андреев сейчас нарасхват. Он занят сразу в нескольких телепроектах. Недавно артист рассказал изданию StarHit, как он успевает сниматься в нескольких сериалах и при этом отдыхать.

Актер признался, что старается не жить в Москве, а больше времени проводить в загородном доме, где недавно организовал себе теплую веранду. Лишь когда у него выпадает много съемочных дней подряд, мужчина остается ночевать в своей квартире на Павелецкой набережной. В будущем, если работы у него не будет, Андреев планирует сдавать это жилье. Лето актер также любит проводить в деревне, из-за жары старается никуда не выезжать.

Еще Вадим Юрьевич рассказал о своем похудении. Артист сбрасывает по два килограмма за месяц, просто придерживаясь правильного питания: пять приемов пищи в день. Из активного отдыха предпочитает поездки на велосипеде.

«В мои 62 годика спорт уже особо не подключишь, тут не умереть бы», — признался актер, отметив, что раз в полгода старается сдавать анализы на онкомаркеры.

Напомним, Андреев женился еще в 1977 году, взяв фамилию жены, и до сих пор живет со своей супругой Галиной. У него есть взрослый сын Андрей и внучка Софья.

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актёрская профессияВадим Андреевжизнь в деревнеМосквапенсия

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Вадим Андреев выбрал для себя деревенский образ жизни
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