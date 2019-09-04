Мария Ивакова объяснила, как отбиться от распросов о замужестве

Саму телеведущую не раз донимали бестактными вопросами о ее одиночестве.

Телеведущая Мария Ивакова написала в Instagram большой пост в защиту 30-летних незамужних женщин. В качестве примера звезда «Орла и решки» привела себя (ей 33 года).

«Когда люди узнают мой возраст и особенно то, что я не замужем и бездетная, я уже привыкла сталкиваться с неадекватными реакциями: начиная от косметолога, которая каждый сеанс начинала с мокрыми глазами от новости, что я всё ещё не вышла замуж, заканчивая охранником во дворе», — написала модель.

Мария отметила, что давно уже научилась не реагировать на подобные бестактности, но недавно подруга подсказала ей еще один вариант поведения. Нужно обескуражить приставучего собеседника заявлением о том, что незамужняя девушка успела заморозить свои яйцеклетки, чтобы благополучно родить в будущем.

Телеведущая призвала женщин быть честными с собой: если не хочется создавать семью, значит, для этого еще не пришло время, даже если возраст подбирается к 45. Наличие отношений Мария не считает признаком полноценности. Добавим, что сама она пока что встречается с актером Никитой Ефремовым.

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