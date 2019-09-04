Ковальчук и Чумаков решили не нагружать дочь изучением языков

Певица уверена, что ее ребенок должен развиваться в том направлении, к которому он проявил интерес. Пока маленькой Амелии нравится рисовать, петь и танцевать.

36-летняя Юлия Ковальчук заговорила о воспитании дочери. Вместе с шоуменом Алексеем Чумаковым знаменитость растит маленькую Амелию. В октябре крохе исполнится два годика. В недавнем интервью экс-солистка группы «Блестящие» заверила, что пока ее дочка не воспринимает ни один из иностранных языков. Так, Юлия пробовала разговаривать с малышкой и на испанском, и на английском. Вот только Амелия не проявляет особой заинтересованности.

«Так и говорит: «Мама, нет!». Пусть выучит сначала свой родной язык… Мы решили сильно не загружать Амелию, а дать ей полноценно развиваться в тех направлениях, которые ей интересны», — приводит 7days слова Юлии Ковальчук.

Певица не скрывает: ее дочка замечательно рисует, поет, танцует и уже научилась плавать. Примечательно, что многие звездные родители нанимают репетиторов среди носителей языка для своих наследников. Так, дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки — пятилетняя Надежда — учит сразу три языка: английский, французский и китайский. 5-летние двойняшки Гарри и Лиза увлечены французским, а сын Ксении Собчак — двухлетний Платон, как и дочка Дмитрия Пескова, изучает китайский.