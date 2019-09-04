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Концы в воду: после развода Тихомирова перестала работать с мужем

Студия, в которой они вместе преподавали, решила попрощаться с Ласло Долински.

Концы в воду: после развода Тихомирова перестала работать с мужем
Любовь Тихомирова с бывшим мужем/globallookpress.com

Звезда сериалов «Воронины», «Молодожены», «Обратная сторона любви» и других Любовь Тихомирова рассказала порталу wday.ru, что окончательно порвала со своим бывшим мужем, дирижером-хормейстером Ласло Долински.

В апреле они официально оформили развод, а недавно разошлись и в творческом плане. Ранее чета трудилась в одном театре-студии «Душевный», творческим руководителем которого является Любовь.

В студии занимаются дети, учатся актерскому мастерству и вокалу, участвуют в постановках. Артистические навыки прививает сама Тихомирова, а вокал давал ее муж, впоследствии бывший. По словам звезды экрана, Ласло в какой-то момент организовал собственную вокальную школу и работа у бывшей жены стала ему не интересна. Это отражалось на качестве преподавания, с чем бывшая супруга никак не могла смириться.

«Мы отпустили его туда, где ему хорошо. А сами продолжаем развиваться дальше», — сказала она.

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«Воронины»Любовь ТихомироваСериал «Воронины»

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Концы в воду: после развода Тихомирова перестала работать с мужем
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