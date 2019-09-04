Стало известно, почему Елизавета II и принц Филипп спят в разных спальнях

Леди Памела Хикс, которая приходится двоюродной сестрой принца Филиппа, объяснила, почему монархиня с супругом спят в разных комнатах.

По словам леди Хикс, в данном факте нет ничего удивительного. Елизавета и Филипп состоят в браке более 70 лет, но даже в молодости у королевы и герцога Эдинбургского были разные комнаты, сообщает сайт Радио «КП».

Это, в первую очередь, является давней английской традицией, ее придерживается вся аристократия.

«В Англии в высшем обществе всегда было принято иметь раздельные спальни. Когда есть желание, то супруги иногда делят ложе. Всегда приятно иметь выбор», — отмечает Памела Хикс.

К тому же, раздельный сон полезен для здоровья. Никто не мешает и не нарушает отдых человека.

В настоящий момент королева находится в замке Балморал – своей шотландской резиденции. Особняк принадлежит королевской семье с 1852 года и может похвастаться 52-мя спальнями, так что у Елизаветы II много места для личного пространства, пишет Dni.ru.