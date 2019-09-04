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Седокова поделилась, как справляется с упадком сил

Певица раскрыла свой проверенный рецепт бодрости по утрам.

Седокова поделилась, как справляется с упадком сил
Певица Анна Седокова. Фото: globallookpress.com

Анна Седокова призналась поклонникам, что каждый новый день ей приходится решать множество проблем, как и большинству других людей. Иногда жизненные трудности настолько выматывают артистку, что у нее не остается сил даже встать утром с кровати.

Но у экс-солистки «ВИА Гры» есть действенный рецепт бодрости. Как рассказала Анна в Instagram, ей помогает ледяной душ, плотный завтрак с обязательным бутербродом с докторской колбасой и общение с детьми.

«У меня уже давно есть договор с собой. И он как в старой пословице: «Под лежачий камень вода не течет». Главное встать и идти!» – поделилась Седокова.

Певица добавила, что все свои дела на день она записывает в специальный блокнот, причем самые «неприятные» задачи старается выполнить как можно скорее.

Но проверенные мероприятия не всегда помогают Анне избавиться от стресса. Так, недавно она изрядно потрепала себе нервы в детской поликлинике, куда пришла вместе с младшим сыном Гектором. Седокова устроила скандал из-за слишком, как она посчитала, строгого отношения медсестры к мальчику. Ребенок испугался, когда у него брали кровь на анализ, и впал в настоящую истерику, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Седокова поделилась, как справляется с упадком сил
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