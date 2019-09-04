Застрявший на острове Джиган подарил дочке живого питона

Только в путешествии родители 5-летней Леи решились на такой подарок.

3 сентября рэпер Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова, отметили день рождения средней дочери Леи. Несмотря на то, что из-за урагана вся их семья застряла на острове во Флориде, родителям все-таки удалось устроить 5-летней девочке шикарный праздник, с шариками и подарками.

Каково же было удивление поклонников звездной четы, когда они выложили в Instagram видео, как дочка получает на день рождения живого питона! Змея, правда, еще маленькая и умещается в средних размеров коробку, но по всем меркам это очень необычный презент.

«Большой праздник будет уже дома. Но зато тут мы смогли подарить ей самый желанный подарок в мире. Дома на такое я пока не решаюсь», — поделилась с подписчиками Оксана.

Судя по видео, Лея давно мечтала о таком питомце, но он же был заветной мечтой и старшей дочери Ариелы, вследствие чего 8-летняя девочка расплакалась. Остается надеяться, что сестры не поссорятся из-за родительского подарка.

А вы бы отважились на такой подарок, если бы ваш ребенок его захотел?