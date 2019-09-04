ЗВЕЗДЫ

Рубцова искусственно прибавила 80 кг, чтобы сняться в «СашеТане»

На звезду российских сериалов наложили особенный грим и накладки из силикона.

Рубцова искусственно прибавила 80 кг, чтобы сняться в «СашеТане»
Валентина Рубцова/instagram.com/yalav/

Чудеса киноперевоплощения продемонстрировала в своем блоге актриса Валентина Рубцова, известная по участию в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

Ее подписчики с ужасом заметили в Instagram фотографию безумно растолстевшей любимицы. Однако, когда пролистали снимки, поняли, что это всего лишь актерский грим. Чтобы прибавить грациозной Валентине лишних 80 кг, специалисты использовали гибкие накладки из силикона и специальный клей.

Преданные поклонники актрисы вспомнили, что Рубцова появлялась в таком виде в первом сезоне сериала «СашаТаня», когда представляла свое печальное будущее.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Универ"Валентина РубцоваСериал "СашаТаня"сериал СашаТаня

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рубцова искусственно прибавила 80 кг, чтобы сняться в «СашеТане»
Интересно?
Поделись с друзьями: