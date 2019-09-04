Рубцова искусственно прибавила 80 кг, чтобы сняться в «СашеТане»

На звезду российских сериалов наложили особенный грим и накладки из силикона.

Чудеса киноперевоплощения продемонстрировала в своем блоге актриса Валентина Рубцова, известная по участию в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

Ее подписчики с ужасом заметили в Instagram фотографию безумно растолстевшей любимицы. Однако, когда пролистали снимки, поняли, что это всего лишь актерский грим. Чтобы прибавить грациозной Валентине лишних 80 кг, специалисты использовали гибкие накладки из силикона и специальный клей.

Преданные поклонники актрисы вспомнили, что Рубцова появлялась в таком виде в первом сезоне сериала «СашаТаня», когда представляла свое печальное будущее.