Анфиса Чехова рассказала, как живет сын покойной Стеллы Барановской

Мальчик остался с бабушкой, папа так и не захотел признать ребенка.

Анфиса Чехова растрогала подписчиков, прочитав трогательный стих для своей подруги Стеллы Барановской. Два года назад она скончалась от онкологии, и телеведущая до сих пор сожалеет, что слишком мало знала Стеллу лично.

Врачи диагностировали актрисе лимфобластный лейкоз в 2016 году. К тому моменту она только стала мамой маленького Дани. Отец мальчика не признал ребенка и участвовать в его жизни отказался, а самой Стелле справиться с болезнью помогали родные и близкие люди.

На некоторое время недуг отступал и казалось, что победа близко, но после очередного рецидива она не смогла оправиться. Пройдя шесть курсов химии, Стелла Барановская уехала в Мексику в поисках нетрадиционной медицины.

«Так мало радостей было отпущено нашей дружбе. Но вот так бывает: встречаешь своего человека, а ему пора уходить. По-прежнему люблю и помню», — написала проникновенные строки Чехова.

Она признается, что чувствует защиту сверху и верит, что Стелла наблюдает за всеми.

Что касается маленького Дани, то телеведущая сразу ответила на все вопросы: он под опекой бабушки, отец не претендовал на сына. Мальчик растет смышленым и веселым, ходит в школу, увлекается музыкой, плавает и играет в шахматы.

Ранее появились слухи, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Пока от самой актрисы комментариев по данному поводу не поступало, а вот Анфиса Чехова вспомнила, что несколько месяцев назад виделась с Заворотнюк на ювелирном показе в Ереване. Заворотнюк не жаловалась на здоровье, отлично выглядела и была очень увлечена материнством, пишет сайт argumenti.ru.