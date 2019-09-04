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Барановская дала совет, где мать-одиночка может встретить спутника жизни

Телеведущая рассказала о своих наблюдениях гостье нового выпуска ее программы.

Барановская дала совет, где мать-одиночка может встретить спутника жизни
Юлия Барановская. Фото: globallookpress.com

Юлия Барановская рассказала, где молодая мама, воспитывающая детей одна, может повстречать действительно достойного спутника жизни. Телеведущая дала ценный совет гостье программы «Мужское/Женское».

В новом выпуске шоу обсуждалась судьба жительницы города Рыбинска, у которой двое малышей – растущие без отца шестилетняя дочь и полуторагодовалый сын. В студию 22-летняя Алевтина пришла из-за обвинений знакомых, требующих лишить ее родительских прав по причине частых отлучек из дома, во время которых дети сутками остаются одни.

Юлия Барановская и гости шоу. Кадр из программы Первого канала «Мужское/Женское»

Девушка эти обвинения отвергла, уверяя, что ищет работу и заботится о ребятах. Но догадку Барановской о том, что она уходит из дома для встреч с мужчинами, Алевтина отрицать не стала. Светская львица уверена, что героиня шоу просто ищет детям нового отца.

«Я все понимаю, 22 года, двое детей на руках. Пытаешься мужчину найти, это очевидно. Это основное, чем ты сейчас занимаешься», – заявила Юлия.

По ее словам, в этом желании нет ничего «постыдного». Правда, встретить надежного человека можно совсем не в тех местах, куда девушка сбегает от малышей.

«Берешь обоих детей, одного в одну руку, другого – в другую. И идешь в парк гулять», – говорит ведущая, которая и сама является многодетной мамой.

Артистка отметила, что мужчин для кратковременных отношений можно найти где угодно. Но гостье студии не стоит гнаться за количеством партнеров, поскольку в ее ситуации «лучше меньше, но лучше».

Александр Гордон полностью поддержал коллегу. Соведущий добавил, что подходящего мужчину мать-одиночка может повстречать и в других местах – в музее, на набережной или детской площадке.

Юлия Барановская. Кадр из программы Первого канала «Мужское/Женское»
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Тэги:

«Мужское/Женское»Александр ГордонЮлия Барановская

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Барановская дала совет, где мать-одиночка может встретить спутника жизни
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