Мама Децла носит его одежду, чтобы продолжать чувствовать сына

Женщина никак не может смириться с его уходом из жизни и винит в своих бедах вдову.

Ирина Толмацкая, мама рэпера Децла, до сих пор не хочет мириться с его уходом. А ведь прошло более полугода, сообщает сайт КП.

Родительница Кирилла Толмацкого пожаловалась корреспондентам, что все наследие ее сына – это его одежда. С ней она не хочется прощаться, и, чтобы ее сын хоть как-то был рядом, убитая горем мать надевает ее и носит. Через его вещи Ирина чувствует объятия сына и ей становится легче.

А вот за авторские права на песни Децла Ирине придется еще побороться. Вдова Толмацкого подала в суд, чтобы отстоять свои финансовые интересы.

Еще одна проблема, с которой столкнулась мать музыканта, – это невозможность встретиться с внуком Антонием. Гражданская супруга Кирилла Юлия Киселева, по данным издания, увезла 14-летнего мальчика из Москвы. Бабушка пыталась найти его в школе, но там сказали, что родственников у него, кроме мамы, нет. Поэтому про ребенка рассказывать ничего не будут.