Дмитрий Шепелев рассказал, как из «совы» стал «жаворонком»

Телеведущий больше успевает за день, но с утра становится раздражительным.

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал подписчикам в Instagram, что стал «жаворонком», хотя всегда был «совой». Сейчас мужчина встает 6:30 утра и чувствует себя буквально героем. Правда, уже к 16 часам ему начинает хотеться спать. Бодрость в течение дня ему помогают поддерживать кофе эспрессо или зеленый чай. Но даже с ними в 23 часа мужчина буквально вырубается в кровати.

«Недавно прочел, что сова не может стать жаворонком, эта особенность определяется генами. Но пока мне всё нравится, и чувство, что успеваешь больше обычного, компенсирует любой дискомфорт», — поделился Дмитрий.

Но в перестройке своего организма телеведущий увидел и плохой фактор: рано утром он представляет из себя невменяемого водителя. Шепелев признался, что за рулем он становится раздражительным, иногда водит резко, иногда слишком медленно, бывает, что может показать другому участнику движения неприличный жест. Телеведущий не уверен, что его надолго хватит при таком графике.

Напомним, после смерти супруги Жанны Фриске Дмитрий воспитывает их сына Платона, но не в одиночку. Мужчина нашел себе новую семью.

А кто вы: сова или жаворонок?