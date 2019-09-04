ЗВЕЗДЫ

Нежные объятия: Меладзе поделился романтичным фото с Брежневой

Поклонники снова убедились, что они гармонично смотрятся вместе.

Нежные объятия: Меладзе поделился романтичным фото с Брежневой
Константин Меладзе. фото: globallookpress.com/

Вера Брежнева не так давно призналась, что благодаря поддержке и комплиментам супруга Константина Меладзе она чувствует себя красивой. 37-летняя певица не скрывает, что возлюбленный смотрит на нее с восхищением. Ему совершенно не важно, есть ли у нее морщины или кубики пресса на животе. Этим летом влюбленным удалось отдохнуть с семьей в итальянском городе Форте-дей-Марми, где четыре года назад они сыграли свадьбу.

В последнее время Брежнева с головой ушла в работу. Она постоянно находится в разъездах. Не успела она отпраздновать начало нового сезона на светском мероприятии в столичном ЦУМе, как на следующий день уже оказывается на другой вечеринке в Санкт-Петербурге. Похоже, что Меладзе успел соскучиться по супруге и решил напомнить ей о своих чувствах. В соцсети он опубликовал редкое фото с возлюбленной.

В кадре Вера прижимается к мужу, нежно обнимая его на отдыхе. Константин улыбается, даря в ответ свои объятия. «Когда я слышу музыку», — написал он, добавив эмоджи в виде сердца.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они в очередной раз отметили, что влюбленные гармонично смотрятся вместе, несмотря на разницу в возрасте. «Самая любимая пара из шоу-бизнеса», «Сколько нежности и заботы в одном фото!», «Какая красивая пара», «Какие вы счастливые! Пусть это будет навсегда», «Такая замечательная пара», «Все идеально», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Брежневой есть дети от прошлых отношений: 18-летняя Соня и девятилетняя Сара. Старшая учится в США и давно живет самостоятельно. У Меладзе тоже есть наследники от предыдущего брака: 19-летняя дочь Алиса, 15-летняя Лия и 14-летний Валерий.

А вам нравится эта пара?

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архивные фото звездВера Брежневазвездные семьиКонстантин Меладзе

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Нежные объятия: Меладзе поделился романтичным фото с Брежневой
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