«Ей нельзя ходить по земле»: Бадоева рассказала о встрече с непальской богиней

Жанна Бадоева на съемках телепрограммы «Жизнь других» в Непале познакомилась с живой богиней Кумари, сообщает сайт КП. Маленькая девочка круглыми сутками ничего не делает, ни с кем не общается и даже не ходит, поскольку здесь верят, что земля может осквернить ее.

больше по теме Жанна Бадоева показала фото с подросшей дочерью Ведущая рассказала о легком характере своих детей.

Местные жители убеждены, что малышка является телесным воплощением богини Таледжу. В три года ее выбрали из самых красивых и смелых девочек Непала, проведя над кандидатками в богини странные эксперименты вроде ночевки в компании с мертвыми животными. Затем ее нарядили, нарисовали на лбу глаз и посадили во дворце. Теперь она ни с кем не разговаривает, не развлекается и не учится.

Когда у Кумари наступит половое созревание, ее вернут родителям, так как, по поверьям непальцев, богиня покинет тело девочки. А вместо нее выберут новую Кумари.

Телеведущая пришла в ужас от подобного средневековья в наше время. Шоу будут показывать на «1 канале» по воскресеньям.