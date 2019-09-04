Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» опровергла слухи о романе с коллегой

Сердце Василины Юсковец и не занято, и не свободно.

Актеры сериала «Ивановы-Ивановы» Семён Трескунов и Василина Юсковец своими совместными появлениями на публике породили слухи о том, что перенесли экранный роман в реальную жизнь. Напомним, в телевизионной картине молодые люди сыграли пару Данилы Иванова и Эли Оганян. Их отношения были настолько натуральными, что зрители заподозрили актеров в романтической симпатии друг к другу.

Но недавно Юсковец впервые прокомментировала свою отношения с Трескуновым. Она рассказала изданию «Вокруг ТВ», что их появление на публике и походы в кино — это только комфортное времяпрепровождение, но никак не роман.

«Мы можем иногда держаться за руки, но это не значит, что мы — пара», — подчеркнула 17-летняя актриса.

Правда, на вопрос, свободно ли ее сердце, девушка не смогла ответить однозначно. Сказала, что оно «в пограничном состоянии», не свободно и не занято. Пока Василина больше сосредоточена на карьере, чем на личной жизни. Сейчас она снимается в эмоциональной роли в сериале «ИП Пирогова».

А вам нравится, когда партнеры в кино начинают встречаться в реальной жизни?