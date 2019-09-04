ЗВЕЗДЫ

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» опровергла слухи о романе с коллегой

Сердце Василины Юсковец и не занято, и не свободно.

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» опровергла слухи о романе с коллегой
Василина Юсковец и Семён Трескунов выглядят прекрасной парой. Фото: instagram.com/ivanovi_ivanovi/

Актеры сериала «Ивановы-Ивановы» Семён Трескунов и Василина Юсковец своими совместными появлениями на публике породили слухи о том, что перенесли экранный роман в реальную жизнь. Напомним, в телевизионной картине молодые люди сыграли пару Данилы Иванова и Эли Оганян. Их отношения были настолько натуральными, что зрители заподозрили актеров в романтической симпатии друг к другу.

Но недавно Юсковец впервые прокомментировала свою отношения с Трескуновым. Она рассказала изданию «Вокруг ТВ», что их появление на публике и походы в кино — это только комфортное времяпрепровождение, но никак не роман.

«Мы можем иногда держаться за руки, но это не значит, что мы — пара», — подчеркнула 17-летняя актриса.

Правда, на вопрос, свободно ли ее сердце, девушка не смогла ответить однозначно. Сказала, что оно «в пограничном состоянии», не свободно и не занято. Пока Василина больше сосредоточена на карьере, чем на личной жизни. Сейчас она снимается в эмоциональной роли в сериале «ИП Пирогова».

А вам нравится, когда партнеры в кино начинают встречаться в реальной жизни?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Василина Юсковецзвездный романИвановы-Ивановыотношения звездСемен Трескунов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» опровергла слухи о романе с коллегой
Интересно?
Поделись с друзьями: