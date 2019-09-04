Дочь Навки примерила пышное платье и корону в свой день рождения

Минувшим летом Татьяна Навка совмещала отдых и работу. Она привезла свои ледовые шоу сначала в Турцию, а потом в Ялту. Вечерами спортсменка выступала на льду, а днем проводила время с семьей и друзьями. Именно на берегу Крыма провела весь август фигуристка. Недавно она устроила вечеринку для своей дочери Надежды, которой исполнилось пять лет. Снимками с праздника девушка поделилась только сейчас.

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Мероприятие было оформлено в стиле сказки «Аладдин». Там был ковер-самолет и фотозона с замком, а также многоярусный торт, украшенный в восточном стиле. Аниматоры, одетые в костюмы персонажей из одноименного мультика, развлекали маленьких гостей. Именинница примерила по такому случаю белоснежное пышное платье. Волосы девочки были заплетены в косы. Позже она переоделась в более легкий наряд кремового цвета. К нему малышка надела корону.

«Не могу не поделиться с вами кусочком нашего сказочного праздника!!! Так хочется, чтобы детство и вера в сказку у нашего маленького ангела, нашей Надежды, продлилось как можно дольше!» — написала Навка.

Она отметила, что все остались довольны праздником. Приятная музыка, конкурсы, живая обезьянка запомнились гостям. Поклонники пришли в восторг от снимков. На празднике была и старшая дочка Татьяны Саша Жулина. Она учится в МГИМО и уже давно живет самостоятельно. «Как она на вас похожа», «Замечательные дочки, становятся похожими на маму и старшая, и младшая!», «Такая взрослая уже стала доченька!», «Какой красивый праздник», — прокомментировали пост подписчики.

А вы устраиваете подобные праздники для своих детей?