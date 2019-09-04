Пугачева и Галкин отметились на дне рождения гражданского мужа Вайкуле

Стало известно, о каком торжестве сообщал в своем блоге два дня подряд Максим Галкин. Чета Пугачевой и Галкина посетила день рождения гражданского мужа Лаймы Вайкуле Андрея Латковского. Об этом написали поклонники Аллы Борисовны на своей страничке в Instagram.

Торжество прошло в ресторане 36.līnija в Юрмале, Латковскому исполнилось 68 лет.

Гражданский муж Вайкуле и по совместительству ее продюсер, кроме звездной четы, пригласил на свой день рождения Геннадия Хазанова, Аркадия Укупника, Игоря Николаева и крупных предпринимателей из России и Латвии. Всего около 70 человек. Именно на этом празднике было снято видео дуэта Вайкуле и Пугачевой, исполняющих песню «Звездное лето», которое разлетелось по просторам Интернета.

Отметим, что Вайкуле в отношениях с Латковским уже около 40 лет, она принципиально не оформляет с ним брак, считая это лишним.