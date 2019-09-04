Безруков выразил пожелание, чтобы на ТВ показывали больше отечественных фильмов

Популярный актер Сергей Безруков выступил в защиту отечественного контента на российских телеканалах. На одной из пресс-конференций он напомнил, что раньше на ТВ было больше детских фильмов и передач, также в прайм-тайм брали телеверсии популярных спектаклей, а ныне всего этого практически нет.

«Сейчас по центральным каналам вы спектакли не увидите. Я сам много раз приходил со смонтированным хорошим спектаклем, как кино. «Не наш контент», — цитирует 45-летнего актера ТАСС.

Безруков собирается поднять эту тему на совете по культуре при президенте России, чтобы повернуть интересы телеканалов в сторону отечественного кино. Также Народный артист РФ высказал предложение брать мзду за прокат западных фильмов в России.

Напомним, скоро мы увидим Сергея Безрукова в новом сериале «Бендер». Он сыграет не самого великого комбинатора, а его наставника — Ибрагима Бендера. По сюжету картины, он научит юного Остапа азам мошенничества.

Согласны с актером, что на ТВ нужно больше отечественных фильмов?