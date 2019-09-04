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Безруков выразил пожелание, чтобы на ТВ показывали больше отечественных фильмов

Актер собирается поднять этот вопрос во властных структурах.

Безруков выразил пожелание, чтобы на ТВ показывали больше отечественных фильмов
Сергей Безруков ратует за отечественные фильмы и спектакли: globallookpress.com

Популярный актер Сергей Безруков выступил в защиту отечественного контента на российских телеканалах. На одной из пресс-конференций он напомнил, что раньше на ТВ было больше детских фильмов и передач, также в прайм-тайм брали телеверсии популярных спектаклей, а ныне всего этого практически нет.

«Сейчас по центральным каналам вы спектакли не увидите. Я сам много раз приходил со смонтированным хорошим спектаклем, как кино. «Не наш контент», — цитирует 45-летнего актера ТАСС.

Безруков собирается поднять эту тему на совете по культуре при президенте России, чтобы повернуть интересы телеканалов в сторону отечественного кино. Также Народный артист РФ высказал предложение брать мзду за прокат западных фильмов в России.

Напомним, скоро мы увидим Сергея Безрукова в новом сериале «Бендер». Он сыграет не самого великого комбинатора, а его наставника — Ибрагима Бендера. По сюжету картины, он научит юного Остапа азам мошенничества.

Согласны с актером, что на ТВ нужно больше отечественных фильмов?

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Тэги:

отечественное киноотечественные фильмыроссийское телевидениеСергей Безруков

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Безруков выразил пожелание, чтобы на ТВ показывали больше отечественных фильмов
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