Двойное преображение: Погребняк подстригла челку и сделала блондином мужа

Популярный блогер Мария Погребняк решилась на семейное бьюти-преображение. Светская львица сменила прическу и уговорила мужа, футболиста Павла Погребняка, на окрашивание волос. Теперь известный спортсмен блондин, а инстамодель похожа на Сергея Зверева. По крайней мере, так считают ее подписчики.

Густая челка и отполированное многочисленными пластическими операциями лицо Марии действительно наводят на четкие ассоциации с образом известного стилиста. Хотя, конечно, Маша все-таки краше.

«А-ля Зверев, Сереженька. Можно издалека перепутать», «Сам Сергей Зверев к нам пожаловал?», «Зверев однозначно, одно лицо, неужели не видите, сколько можно?», «Сережа Зверев сегодня в розовом», — поупражнялись в остроумии ее подписчики.

Хотя кое-кто счел ее похожей на Веру Брежневу и Машу Малиновскую.

Преображение Павла из русого в блондина тоже произвело впечатление. Однако негативщики отметились и здесь, заметив, что цвет состарил футболиста. Хотя многим этот образ показался стильным.