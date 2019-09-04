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Двойное преображение: Погребняк подстригла челку и сделала блондином мужа

Теперь светскую львицу сравнивают с Сергеем Зверевым.

Двойное преображение: Погребняк подстригла челку и сделала блондином мужа
Мария Погребняк/instagram.com/mariapoga_/

Популярный блогер Мария Погребняк решилась на семейное бьюти-преображение. Светская львица сменила прическу и уговорила мужа, футболиста Павла Погребняка, на окрашивание волос. Теперь известный спортсмен блондин, а инстамодель похожа на Сергея Зверева. По крайней мере, так считают ее подписчики.

Густая челка и отполированное многочисленными пластическими операциями лицо Марии действительно наводят на четкие ассоциации с образом известного стилиста. Хотя, конечно, Маша все-таки краше.

«А-ля Зверев, Сереженька. Можно издалека перепутать», «Сам Сергей Зверев к нам пожаловал?», «Зверев однозначно, одно лицо, неужели не видите, сколько можно?», «Сережа Зверев сегодня в розовом», — поупражнялись в остроумии ее подписчики.

Хотя кое-кто счел ее похожей на Веру Брежневу и Машу Малиновскую.

Преображение Павла из русого в блондина тоже произвело впечатление. Однако негативщики отметились и здесь, заметив, что цвет состарил футболиста. Хотя многим этот образ показался стильным.

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Мария ПогребнякМария Погребняк фотоПавел ПогребнякСергей Зверев

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Двойное преображение: Погребняк подстригла челку и сделала блондином мужа
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