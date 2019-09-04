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«Психанула и сделала себе подарок»: Королева обустроила беседку на даче

После празднования топазовой свадьбы на приусадебном участке, певица решила сделать его комфортнее.

«Психанула и сделала себе подарок»: Королева обустроила беседку на даче
Наташа Королева/globallookpress.com

Как и многие россияне, Наташа Королева обожает свою дачу. Пока тепло, она практически живет на ней. Свою топазовую свадьбу с Сергеем Глушко неделю назад она тоже отпраздновала здесь, пригласив тамаду и устроив в огороде дискотеку с фейерверками.

Этот бурный праздник заставил ее прийти к выводу, что участок стоит еще немного доработать.

«Я психанула и сделала себе такой рациональный подарок», — сказала в своем блоге певица.

Свою летнюю беседку она фактически превратила в осеннюю, закрыв ее с помощью специальной конструкции из ПВХ. Похваставшись ремонтом, «символ юности» задорно станцевала.

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«Психанула и сделала себе подарок»: Королева обустроила беседку на даче
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