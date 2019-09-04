Певица Ханна перестала скрывать имя дочери Пашу

Дочери певицы Ханны и гендиректора Black Star Пашу исполнился годик. Отметив эту радостную дату, звездная мама наконец рассекретила имя наследницы.

Ханна опубликовала в Instagram снимок с малышкой, на котором держит ее на руках на фоне праздничных воздушных шариков. Певица написала, как зовут ребенка.

«Наша Адриана», – лаконично сообщила артистка.

В комментариях к посту поклонники вспомнили, почему имя девочки Ханна скрывала так долго. Как отметили пользователи соцсети, знаменитость решила оставить это в тайне из опасений, что недоброжелатели будут высмеивать довольно необычное имя. Также многие заметили, что годовалая Адриана подрастает очень похожей на отца.

«Какое красивое имя», «Копия папы! Красивое имя. Зря переживали, что все подумают, что оно странное», «На Пашу так похожа», «Очень красивое имя, зря скрывали», «Папина красотка», – высказались подписчики Ханны.

К слову, певица нередко делится в соцсети рассказами о маленькой дочери. Так, недавно она сообщила, что поведение девочки изменилось. Она начала показывать свой характер, и до сих пор бывший послушным ребенок неожиданно превратился в «маленького бандита».

А как считаете вы, на кого больше похожа дочка Ханны и Пашу?