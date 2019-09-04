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Роман Маякин рассказал, как ему удалось похудеть на 50 килограммов

По словам актера, в какой-то момент он понял, что достиг определенного дна.

Роман Маякин рассказал, как ему удалось похудеть на 50 килограммов
Маякин рассказал, как смог похудеть на 50 килограммов/globallookpress.com

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Роман Маякин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что одно время его вес составлял 130 килограммов. Как заметил актер, в тот момент он почувствовал, что достиг определенного дна.

Роман Маякин. Фото
Роман Маякин смог похудеть сразу на 50 килограммов/globallookpress.com

«Начал я поправляться еще когда была беременна моя бывшая гражданская жена Елена Кулева. Живот рос у нее и одновременно у меня. В то непростое время как раз начались проблемы в театре. Я стал очень мало зарабатывать. Помню, как поднимался по лестнице. Тридцать секунд вверх, а потом полторы минуты одышка. Понял, что все мои проблемы от головы. Ты сначала запиваешь, потом заедаешь. При этом я почему-то искал виновных вокруг себя. Не понимал, что проблема во мне», — заявил актер.

Как заметил Маякин, похудеть ему помогла в первую очередь гражданская супруга Елена Кулева. Именно она стала тем стимулом, ради которой он сел в итоге на диету.

«Считаю, что 80 процентов в истории с моим похудением принадлежат Лене. Я купил в один прекрасный день абонент в фитнес-клуб, сел на диету. Лена меня очень поддержала. Конечно, лишний вес уходил не сразу, но в итоге я скинул 50 лишних килограммов и сейчас прекрасно себя чувствую», — заметил актер.

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Борис КорчевниковЕлена КулеваПрограмма "Судьба человека"Роман Маякин

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Роман Маякин рассказал, как ему удалось похудеть на 50 килограммов
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