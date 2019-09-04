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Звезда «Волка с Уолл-стрит» Джона Хилл сделал предложение возлюбленной

Актер женится на известном стилисте Джианне Сантос.

Звезда «Волка с Уолл-стрит» Джона Хилл сделал предложение возлюбленной
Актер Джона Хилл. Фото: globallookpress.com

Звезда фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Мачо и ботан» Джона Хилл вскоре покинет ряды звездных холостяков. 35-летний актер сделал предложение руки и сердца своей подруге Джианне Сантос.

Пара начала встречаться летом 2018 года, а теперь, спустя год, о помолвке сообщил источник в окружении Джоны и Джианны. Кажется, влюбленные уже готовятся к совместной жизни. Недавно Хилл приобрел роскошный особняк в Калифорнии, стоимость недвижимости оценивается почти в 6,8 миллиона долларов.

В свои 30 лет Сантос уже сделала хорошую карьеру. По окончании Фордемского университета она заняла пост ведущего стилиста модного бренда Kith, а также трудится контент-менеджером в компании Violet Gray.

Накануне будущих супругов засняли папарацци. Как сообщает портал Page Six, Хилл и Сантос вышли из гостиницы на Манхеттене, чтобы позавтракать в кафе. Несмотря на дождь, пара выглядела вполне счастливой. Правда, на руке Джианны не было заметно помолвочного кольца.

Напомним, в картине «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо Джона перевоплотился в торговца Донни Азоффа, финансового партнера главного героя. За эту роль актера неожиданно для многих зрителей номинировали на «Оскар».

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Звезда «Волка с Уолл-стрит» Джона Хилл сделал предложение возлюбленной
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